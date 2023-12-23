RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кировоградская область была под массированным ракетным ударом: какие последствия

Фото иллюстративное: Кировоградская область была под ракетным ударом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты сегодня, 23 декабря, атаковали Кировоградскую область ракетами. Регион был под массированным ударом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram.

"Сегодня Кировоградская область - под массированным ракетным ударом. Отработали защитники неба", - написал он.

Вражеские цели были уничтожены над Кропивницким и Александрийским районом.

В Кировоградской области упали обломки сбитых ракет. Повреждены крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших отсутствует.

Взрывы в Кропивницком

Сегодня после 10:20 в Кропивницком прогремели взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности и призывали жителей Кропивницкого находиться в укрытии. Позже в Кропивницком прогремели повторные взрывы.

Также напомним, что перед Кропивницким взрывы прогремели в Кривом Роге. Местные власти отметили, что в городе все спокойно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кропивницкийракетиракетна атакаКропивницкая областьВойна в УкраинеВойна России против Украины