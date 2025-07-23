Кирило Верес різко висловився щодо мітингів в Києві і ситуації довкола НАБУ
Україна не може собі дозволити політичні ігри і спекуляції довкола антикорупційних органів в умовах зовнішньої агресії. Все це може призвести до повторення 1917-1918 років і втрати державності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву командира окремого полку безпілотних систем К2, полковника Кирила Вереса.
За його словами, як показав досвід національно-визвольних змагань, розбрат тоді взяв своє.
"І ми, щоб не казати "втратили", просто прож*али все перед обличчям зовнішнього ворога. Тоді ми на десятиліття втратили державу. Я переконаний, що історія має нас чомусь вчити. Як мінімум - це тому, що під час такої великої війни, під час боротьби за існування держави, точно немає місця для російської агентури в будь-яких органах. Немає місця також і для політичних ігор та спекуляцій на фоні всього, що зараз відбувається навколо антикорупційних органів", - заявив Верес.
За його словами, важко втримати державу, коли окремі політичні сили сіють розбрат всередині країни.
"А кацапи дивляться і роблять висновки. Вони не тупі і не слабкі на превеликий жаль для нас. І вони продовжують рухатися на лінії фронту. То може звернемо увагу в першу чергу туди?" - наголосив Кирило Верес.
Що цьому передувало
Верховна Рада ухвалила законопроект №12414 про обмеження прав НАБУ та САП 22 липня. Також його підписав спікер ВР Руслан Стефанчук. Таким чином, нормативний акт був переданий на підпис президенту.
Пізно ввечері президент Володимир Зеленський підписав резонансний законопроект №12414 про урізання повноважень НАБУ та САП. Додамо, що правки до цього законопроєкту фактично зводять до нуля незалежність НАБУ і САП.
Суть усіх змін - антикорупційне бюро і прокуратура підпорядковуватимуться Офісу Генпрокурора. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
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