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Кирилл Верес резко высказался о митингах в Киеве и ситуации вокруг НАБУ

Украина, Среда 23 июля 2025 12:45
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Кирилл Верес резко высказался о митингах в Киеве и ситуации вокруг НАБУ Фото: командир отдельного полка беспилотных систем К2 Кирилл Верес (facebook com kyryloveres)
Автор: Юлия Бойко

Украина не может себе позволить политические игры и спекуляции вокруг антикоррупционных органов в условиях внешней агрессии. Все это может привести к повторению 1917-1918 годов и потере государственности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление командира отдельного полка беспилотных систем К2, полковника Кирилла Вереса.

По его словам, как показал опыт национально-освободительной борьбы, раздор тогда взял свое.

"И мы, чтобы не говорить "потеряли", просто прож*али все перед лицом внешнего врага. Тогда мы на десятилетия потеряли государство. Я убежден, что история должна нас чему-то учить. Как минимум - это тому, что во время такой большой войны, во время борьбы за существование государства, точно нет места для российской агентуры в любых органах. Нет места также и для политических игр и спекуляций на фоне всего, что сейчас происходит вокруг антикоррупционных органов", - заявил Верес.

По его словам, трудно удержать государство, когда отдельные политические силы сеют раздор внутри страны.

"А кацапы смотрят и делают выводы. Они не тупые и не слабые к большому сожалению для нас. И они продолжают двигаться на линии фронта. Так может обратим внимание в первую очередь туда?" - отметил Кирилл Верес.

Что этому предшествовало

Верховная Рада приняла законопроект №12414 об ограничении прав НАБУ и САП 22 июля. Также его подписал спикер ВР Руслан Стефанчук. Таким образом, нормативный акт был передан на подпись президенту.

Поздно вечером президент Владимир Зеленский подписал резонансный законопроект №12414 об урезании полномочий НАБУ и САП. Добавим, что правки к этому законопроекту фактически сводят к нулю независимость НАБУ и САП.

Суть всех изменений - антикоррупционное бюро и прокуратура будут подчиняться Офису Генпрокурора. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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