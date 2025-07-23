Кирилл Верес резко высказался о митингах в Киеве и ситуации вокруг НАБУ

Украина не может себе позволить политические игры и спекуляции вокруг антикоррупционных органов в условиях внешней агрессии. Все это может привести к повторению 1917-1918 годов и потере государственности.

По его словам, как показал опыт национально-освободительной борьбы, раздор тогда взял свое.

"И мы, чтобы не говорить "потеряли", просто прож*али все перед лицом внешнего врага. Тогда мы на десятилетия потеряли государство. Я убежден, что история должна нас чему-то учить. Как минимум - это тому, что во время такой большой войны, во время борьбы за существование государства, точно нет места для российской агентуры в любых органах. Нет места также и для политических игр и спекуляций на фоне всего, что сейчас происходит вокруг антикоррупционных органов", - заявил Верес.

По его словам, трудно удержать государство, когда отдельные политические силы сеют раздор внутри страны.

"А кацапы смотрят и делают выводы. Они не тупые и не слабые к большому сожалению для нас. И они продолжают двигаться на линии фронта. Так может обратим внимание в первую очередь туда?" - отметил Кирилл Верес.