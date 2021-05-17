В Кирилловке конфликт перерос в стрельбу, есть пострадавшие

Конфликт произошел около часа ночи на бульваре Приморский.

Между двумя компаниями мужчин возникли разногласия, которые переросли в потасовку. В ходе ссоры один из участников выстрелил из ружья. Ранения получили двое жителей Запорожья. С огнестрельными ранениями их доставили в медучреждение.

Полиция ввела операцию "Перехват". Подозреваемого задержали на трассе "Харьков - Симферополь" около четырех утра.

Мужчина пытался покинуть место преступления. Злоумышленником оказался житель Днепропетровской области. Ему грозит уголовная ответственность по статье за покушение на убийство (ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст. 115 УК Украины).

Остальных участников конфликта могут привлечь к уголовной ответственности за хулиганство (ст. 296 УК Украины).

Согласно данным пресс-службы Центра экстренной помощи области, в результате конфликта пострадали два мужчины 18 и 46 лет.

"Мужчина 18 лет получил огнестрельное ранение брюшной полости. Мужчина 46 лет получил ранения головы, туловища, конечностей", - говорится в сообщении.