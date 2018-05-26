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Кириленко предлагает обеспечить госохраной помещения УПЦ КП

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 15:58
Иллюстративное фото (facebook.com/1ulportal)
Иллюстративное фото (facebook.com/1ulportal)

С таким предложением Кириленко выступил в связи с нападением на помещение УПЦ

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предлагает обеспечить надлежащую государственную охрану помещений Украинской православной церкви КП. Об этом он сообщил в Twitter.

"В связи с хулиганским нападением на помещение УПЦ Киевского Патриархата становится понятным, что провокации со стороны Москвы против Церкви, которая последовательно и решительно поддерживает предоставление Томоса об автокефалии, будут усиливаться. Поэтому помещение нужно брать под надлежащую государственную охрану", - написал Кириленко.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в столице распылили газовый баллончик в Киевской Патриархии, полиция разыскивает правонарушителей. Инцидент произошел на улице Пушкинской в Шевченковском районе Киева. Вследствие распыления вещества отравилась служанка.

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Теги публикации: УПЦ КП, церковь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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