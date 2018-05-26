Кириленко предлагает обеспечить госохраной помещения УПЦ КП

С таким предложением Кириленко выступил в связи с нападением на помещение УПЦ

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко предлагает обеспечить надлежащую государственную охрану помещений Украинской православной церкви КП. Об этом он сообщил в Twitter.

"В связи с хулиганским нападением на помещение УПЦ Киевского Патриархата становится понятным, что провокации со стороны Москвы против Церкви, которая последовательно и решительно поддерживает предоставление Томоса об автокефалии, будут усиливаться. Поэтому помещение нужно брать под надлежащую государственную охрану", - написал Кириленко.

У зв'язку із хуліганським нападом на приміщення УПЦ Київського Патріархату стає зрозумілим, що провокації з боку Москви проти Церкви, яка послідовно та рішуче підтримує надання Томосу про автокефалію, будуть посилюватися.Тому приміщення потрібно брати під належну державну охорону — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 26 травня 2018 р.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в столице распылили газовый баллончик в Киевской Патриархии, полиция разыскивает правонарушителей. Инцидент произошел на улице Пушкинской в Шевченковском районе Киева. Вследствие распыления вещества отравилась служанка.