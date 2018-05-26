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В Киевской Патриархии распылили газ из баллончика

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 09:01
Фото: полиция Киева (УНИАН)
Фото: полиция Киева (УНИАН)

Вследствие распыления вещества отравилась служанка

В столице распылили газовый баллончик в Киевской Патриархии, полиция разыскивает правонарушителей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Инцидент произошел на улице Пушкинской в Шевченковском районе столицы. На спецлинию 102 поступило сообщение, что в помещение забежали двое неизвестных и из хулиганских побуждений применили газовый баллончик. Вследствие распыления вещества отравилась служанка", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство".

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что правоохранители Киева задержали мужчин, подозреваемых в поджоге торговых киосков на рынке возле станции метро "Академгородок".

В результате поджога было повреждено пять торговых киосков площадью 300 кв. м на территории киевского рынка.

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Теги публикации: Киев, вредные вещества  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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