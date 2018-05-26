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Кириленко пропонує забезпечити держохороною приміщення УПЦ КП

НовиниНадзвичайні події    26.05.2018 - 15:58
Ілюстративне фото (facebook.com/1ulportal)
Ілюстративне фото (facebook.com/1ulportal)

З такою пропозицією Кириленко виступив у зв'язку з нападом на приміщення УПЦ

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко пропонує забезпечити належну державну охорону приміщень Української православної церкви КП. Про це він повідомив у Twitter.

"У зв'язку із хуліганським нападом на приміщення УПЦ Київського Патріархату стає зрозумілим, що провокації з боку Москви проти Церкви, яка послідовно та рішуче підтримує надання Томосу про автокефалію, будуть посилюватися. Тому приміщення потрібно брати під належну державну охорону", - написав Кириленко.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що у столиці розпилили газовий балончик у Київській Патріархії, поліція розшукує правопорушників. Інцидент трапився на вулиці Пушкінській у Шевченківському районі Києва. Внаслідок розпилення речовини отруїлася служниця.

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Теги публікації: УПЦ КП, церковь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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