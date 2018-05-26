Кириленко пропонує забезпечити держохороною приміщення УПЦ КП

З такою пропозицією Кириленко виступив у зв'язку з нападом на приміщення УПЦ

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко пропонує забезпечити належну державну охорону приміщень Української православної церкви КП. Про це він повідомив у Twitter.

"У зв'язку із хуліганським нападом на приміщення УПЦ Київського Патріархату стає зрозумілим, що провокації з боку Москви проти Церкви, яка послідовно та рішуче підтримує надання Томосу про автокефалію, будуть посилюватися. Тому приміщення потрібно брати під належну державну охорону", - написав Кириленко.

У зв'язку із хуліганським нападом на приміщення УПЦ Київського Патріархату стає зрозумілим, що провокації з боку Москви проти Церкви, яка послідовно та рішуче підтримує надання Томосу про автокефалію, будуть посилюватися.Тому приміщення потрібно брати під належну державну охорону — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 26 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що у столиці розпилили газовий балончик у Київській Патріархії, поліція розшукує правопорушників. Інцидент трапився на вулиці Пушкінській у Шевченківському районі Києва. Внаслідок розпилення речовини отруїлася служниця.