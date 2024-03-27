Киргизстан закликав громадян утриматись від поїздок до Росії після теракту

Міністерство закордонних справ (МЗС) Киргизстану закликало громадян утриматись від поїздок до Російської Федерації після нещодавнього теракту у "Крокус Сіті Холл" .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише видання, звинувачення мігрантів з боку Росії посилили антиіммігрантські настрої в країні, особливо щодо трудових мігрантів з мусульманських країн Центральної Азії.

У вівторок суд Росії залишив під вартою одного з чоловіків, який народився в Киргизстані, за обвинуваченням у наданні житла чотирьом підозрюваним терористам, які, зі свого боку, є вихідцями з Таджикистану.

" Сотні тисяч людей з Таджикистану, Узбекистану, Киргизстану працюють у Росії, і дехто вже сказав, що їм стало важче. Деякі пасажири, наприклад, відмовляються сідати в таксі з таджицькими водіями", - пише видання.

МЗС Киргизстану закликало громадян відвідувати Росію виключно в разі необхідності. Зокрема, якщо вони це роблять, переконатись в наявності усіх необхідних документів та виконувати законні розпорядження російської поліції.

Теракт у Підмосков'ї

У п'ятницю, 22 березня, у Красногорську кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". Пізніше силовики затримали чотирьох підозрюваних. Диктатор Володимир Путін, зі свого боку, заявив про нібито "причетність" України до теракту, оскільки терористи планували втекти до країни де було підготовлено "вікно".

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили інформацію про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.