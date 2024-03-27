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Кыргызстан призвал граждан воздержаться от поездок в Россию после теракта

Среда 27 марта 2024 12:22
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Кыргызстан призвал граждан воздержаться от поездок в Россию после теракта Фото: Кыргызстан призвал граждан воздержаться от поездки в Россию после теракта (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство иностранных дел (МИД) Кыргызстана призвало граждан воздержаться от поездок в Российскую Федерацию после недавнего теракта в "Крокус Сити Холл" .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, обвинения мигрантов со стороны России усилили антииммигрантские настроения в стране, особенно в отношении трудовых мигрантов из мусульманских стран Центральной Азии.

Во вторник суд России оставил под стражей одного из мужчин, родившегося в Кыргызстане, по обвинению в предоставлении жилья четырем подозреваемым террористам, которые, со своей стороны, являются выходцами из Таджикистана.

"Сотни тысяч людей из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана работают в России, и некоторые уже сказали, что им стало труднее. Некоторые пассажиры, например, отказываются садиться в такси с таджикскими водителями", - пишет издание.

МИД Кыргызстана призвал граждан посещать Россию исключительно в случае необходимости. В частности, если они это делают, убедиться в наличии всех необходимых документов и выполнять законные распоряжения российской полиции.

Теракт в Подмосковье

В пятницу, 22 марта, в Красногорске несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". Позже силовики задержали четырех подозреваемых. Диктатор Владимир Путин, со своей стороны, заявил о якобы "причастности" Украины к теракту, поскольку террористы планировали бежать в страну, где было подготовлено "окно".

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили информацию о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.

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