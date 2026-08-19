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Киргизстан примусово закриває компанії, які допомагають РФ обходити санкції

16:22 19.08.2026 Ср
2 хв
"Токсичні" підприємства просто ліквідовують
aimg Олена Бджола
Фото: президент Киргизстану Садир Жапаров (Getty Images)

Влада Киргизстану примусово закрила 19 компаній, які були пов'язані з обходом санкцій Євросоюзу та США проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Киргизстан ліквідовує компанії, пов"язані з РФ

Усього з кінця червня в республіці виявили близько 40 юрособ з підвищеними санкційними ризиками, каже Міністерство економіки та комерції Киргизстану.

Рішення щодо ліквідації ухвалили на нараді з питань санкцій.

За підсумками аналізу, міжвідомча група припинила роботу компаній. Це зроблено для того, щоб не допустити негативних наслідків для країни.

Посилений нагляд за фінустановами

Водночас Національний банк Киргизстану повідомив про посилення нагляду за:

  • банками,
  • платіжними послугами,
  • сервісами.

За півтора місяці цього року державний "Елдік банк" припинив відносини із 109 компаніями.

Ще близько 20 компаній перебувають у процесі закриття рахунків.

Банк також продовжує моніторинг клієнтських платежів для виявлення обходу санкцій.

Державний "А-банк" припинив ділові відносини приблизно з 35 компаніями. Ще близько 40 компаній проходять перевірку.

Санкції ЄС

Киргизстан першим серед країн колишнього СРСР потрапив під європейські санкційні обмеження. Причина - порушення заходів, запроваджених проти Росії.

У межаї 20-го пакету санкцій ЄС заборонив експорт до Киргизстану європейських:

  • верстатів з числовим програмним управлінням,
  • телеком-обладнання.

Це сталося через високий ризик реекспорту цієї продукції до країни-агресорки.

Під санкції ЄС потрапили й окремі киргизькі компанії та фінансові організації:

  • Керемет Банк,
  • Капітал Банк Центральної Азії,
  • криптобіржа Grinex.

Раніше РБК-Україна писало, що глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас заявила: найближчими місяцями ЄС має намір значно розширити санкції проти Росії.

Також повідомлялося, що у липні Євросоюз готував санкції проти більш ніж 1600 компаній, які допомагають РФ у війні проти України. Це найбільша кількість фірм, внесених до чорного списку в межах одного пакету.

Крім того, МЗС Литви підготувало законопроект, який передбачає продовження терміну дії обмежувальних заходів до 31 грудня 2027 року.

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Російська ФедераціяКиргизия