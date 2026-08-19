Киргизстан примусово закриває компанії, які допомагають РФ обходити санкції

Влада Киргизстану примусово закрила 19 компаній, які були пов'язані з обходом санкцій Євросоюзу та США проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Усього з кінця червня в республіці виявили близько 40 юрособ з підвищеними санкційними ризиками, каже Міністерство економіки та комерції Киргизстану.
Рішення щодо ліквідації ухвалили на нараді з питань санкцій.
За підсумками аналізу, міжвідомча група припинила роботу компаній. Це зроблено для того, щоб не допустити негативних наслідків для країни.
Водночас Національний банк Киргизстану повідомив про посилення нагляду за:
За півтора місяці цього року державний "Елдік банк" припинив відносини із 109 компаніями.
Ще близько 20 компаній перебувають у процесі закриття рахунків.
Банк також продовжує моніторинг клієнтських платежів для виявлення обходу санкцій.
Державний "А-банк" припинив ділові відносини приблизно з 35 компаніями. Ще близько 40 компаній проходять перевірку.
Киргизстан першим серед країн колишнього СРСР потрапив під європейські санкційні обмеження. Причина - порушення заходів, запроваджених проти Росії.
У межаї 20-го пакету санкцій ЄС заборонив експорт до Киргизстану європейських:
Це сталося через високий ризик реекспорту цієї продукції до країни-агресорки.
Під санкції ЄС потрапили й окремі киргизькі компанії та фінансові організації:
Раніше РБК-Україна писало, що глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас заявила: найближчими місяцями ЄС має намір значно розширити санкції проти Росії.
Також повідомлялося, що у липні Євросоюз готував санкції проти більш ніж 1600 компаній, які допомагають РФ у війні проти України. Це найбільша кількість фірм, внесених до чорного списку в межах одного пакету.
Крім того, МЗС Литви підготувало законопроект, який передбачає продовження терміну дії обмежувальних заходів до 31 грудня 2027 року.