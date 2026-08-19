Кыргызстан принудительно закрывает компании, помогающие РФ обходить санкции

Власти Кыргызстана принудительно закрыли 19 компаний, связанных с обходом санкций Евросоюза и США против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Всего с конца июня в республике обнаружили около 40 юрлиц с повышенными санкционными рисками, говорит Министерство экономики и коммерции Кыргызстана.
Решение о ликвидации было принято на совещании по вопросам санкций.
По итогам анализа межведомственная группа прекратила работу компаний. Это сделано с тем, чтобы не допустить негативных последствий для страны.
В то же время Национальный банк Кыргызстана сообщил об усилении надзора за:
За полтора месяца этого года государственный "Элдик банк" прекратил отношения со 109 компаниями.
Еще около 20 компаний находятся в процессе закрытия счетов.
Банк также продолжает мониторинг клиентских платежей с целью выявления обхода санкций.
Государственный "А-банк" прекратил деловые отношения примерно с 35 компаниями. Еще около 40 компаний проходят проверку.
Кыргызстан первым среди стран бывшего СССР попал под европейские санкционные ограничения. Причина - нарушение мер, введенных против России.
В границе 20-го пакета санкций ЕС запретил экспорт в Кыргызстан европейских:
Это произошло из-за высокого риска реэкспорта этой продукции в страну-агрессор.
Под санкции ЕС попали и отдельные киргизские компании и финансовые организации:
Ранее РБК-Украина писало, что глава внешней дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила: в ближайшие месяцы ЕС намерен значительно расширить санкции против России.
Также сообщалось, что в июле Евросоюз готовил санкции против более 1600 компаний, помогающих РФ в войне против Украины. Это самое большое количество фирм, внесенных в черный список в пределах одного пакета.
Кроме того, МИД Литвы подготовил законопроект, предусматривающий продление срока действия ограничительных мер по 31 декабря 2027 года.