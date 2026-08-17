ЄС готується прийняти наймасштабніший пакет санкцій проти РФ з початку війни
Глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що найближчими місяцями Європейський Союз має намір значно розширити санкції проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю для Die Welt .
"Санкції ЄС вже дорого обійшлися Росії, позбавивши російську військову машину понад 1 трлн євро, і на осінь я висуваю наймасштабніший список санкцій з початку війни", - сказала Каллас.
За її словами, після вжиття цих заходів загальна кількість російських суб'єктів, які перебувають під санкціями, негайно збільшиться на третину.
"Тиск має продовжувати зростати від того часу, поки Москва не припинить війну", - підкреслила Каллас.
При цьому вона не стала вдаватися до подробиць щодо термінів або деталей нового пакету санкцій.
Що передувало
Нагадаємо, що, за даними Bloomberg, Євросоюз готує санкції проти понад 1600 компаній, які допомагають Росії у війні проти України. Це буде найбільша кількість компаній, яких можуть включити до одного санкційного пакету.
Також ми писали, що в липні Євросоюз схвалив свій останній пакет санкцій проти Росії через розпочату Москвою війну проти України. У цьому пакеті були обмеження щодо банківського сектору країни та криптовалютних мереж.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що під санкції ЄС потрапили виробники ракет "Іскандер" і "Сармат".