ua en ru
Пн, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

ЄС готується прийняти наймасштабніший пакет санкцій проти РФ з початку війни

04:27 17.08.2026 Пн
2 хв
Що відомо про новий пакет заходів?
aimg Едуард Ткач
ЄС готується прийняти наймасштабніший пакет санкцій проти РФ з початку війни Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що найближчими місяцями Європейський Союз має намір значно розширити санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю для Die Welt .

"Санкції ЄС вже дорого обійшлися Росії, позбавивши російську військову машину понад 1 трлн євро, і на осінь я висуваю наймасштабніший список санкцій з початку війни", - сказала Каллас.

За її словами, після вжиття цих заходів загальна кількість російських суб'єктів, які перебувають під санкціями, негайно збільшиться на третину.

"Тиск має продовжувати зростати від того часу, поки Москва не припинить війну", - підкреслила Каллас.

При цьому вона не стала вдаватися до подробиць щодо термінів або деталей нового пакету санкцій.

Що передувало

Нагадаємо, що, за даними Bloomberg, Євросоюз готує санкції проти понад 1600 компаній, які допомагають Росії у війні проти України. Це буде найбільша кількість компаній, яких можуть включити до одного санкційного пакету.

Також ми писали, що в липні Євросоюз схвалив свій останній пакет санкцій проти Росії через розпочату Москвою війну проти України. У цьому пакеті були обмеження щодо банківського сектору країни та криптовалютних мереж.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під санкції ЄС потрапили виробники ракет "Іскандер" і "Сармат".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Санкції проти Росії Війна в Україні
Новини
РФ нарощує удари, а Україна готує відповідь: "Мадяр" назвав головні виклики у війні
РФ нарощує удари, а Україна готує відповідь: "Мадяр" назвав головні виклики у війні
Аналітика
"Вісім людей можуть "мінуснути" три роти". Командир FPV-екіпажу про силу дронів на фронті
Катерина Гончарова, Василина Копитко "Вісім людей можуть "мінуснути" три роти". Командир FPV-екіпажу про силу дронів на фронті