Киргизстан почав закривати компанії через ризик нових санкцій

17:59 19.05.2026 Вт
Щодо яких компаній ухвалили таке рішення?
Валерій Ульяненко
Киргизстан почав закривати компанії через ризик нових санкцій
Киргизстан закрив 50 зареєстрованих на місцевому рівні компаній через ризик подальших санкцій. Це перший подібний крок у країні, яка перебуває під увагою ЄС через імовірну допомогу Росії в обході обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство юстиції Киргизстану повідомило, що "видало наказ про одночасне призупинення діяльності" 50 юридичних осіб, які "беруть участь в операціях, що становлять високий ризик порушення санкцій".

У заяві не вказуються компанії чи галузі, що яких було застосовано рішення щодо закриття. Крім того, не згадувалася й Росія.

У казахстанському відомстві назвали рішення щодо закриття компаній першим подібним заходом, вжитим у рамках нового механізму виявлення "операцій із високим ризиком та зловмисними намірами".

Що передувало

Нагадаємо, 23 квітня, ЄС затвердив 20-й пакет антиросійських санкцій, який став наймасштабнішим за останні два роки. Обмеження стосуються енергетики, ВПК та фінансового сектору.

Зокрема, Євросоюз розширив списки санкцій, додавши 58 компаній, причетних до виробництва дронів та іншого озброєння.

ЄС вперше застосував інструмент протидії обходу санкцій - заборонено експорт верстатів із програмним керуванням та радіоприймачів до Киргизстану через можливість їхнього реекспорту до країни-агресорки.

Під обмеження також потрапили 16 організацій із Китаю, ОАЕ, Узбекистану, Казахстану та Білорусі, які допомагали російському ВПК отримувати високотехнологічні товари.

Нагадаємо, Європейський Союз запровадив нові санкції проти посадовців і організацій Росії, які причетні до депортації українських дітей та їхньої подальшої ідеологічної обробки.

Зазначимо, Європа готує новий пакет антиросійських санкцій. Цього разу основним акцентом стане боротьба з так званим "тіньовим флотом" Росії.

Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Роман Кот, кореспондент РБК-Україна. Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі