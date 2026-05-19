Киргизстан почав закривати компанії через ризик нових санкцій

Киргизстан закрив 50 зареєстрованих на місцевому рівні компаній через ризик подальших санкцій. Це перший подібний крок у країні, яка перебуває під увагою ЄС через імовірну допомогу Росії в обході обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністерство юстиції Киргизстану повідомило, що "видало наказ про одночасне призупинення діяльності" 50 юридичних осіб, які "беруть участь в операціях, що становлять високий ризик порушення санкцій".

У заяві не вказуються компанії чи галузі, що яких було застосовано рішення щодо закриття. Крім того, не згадувалася й Росія.

У казахстанському відомстві назвали рішення щодо закриття компаній першим подібним заходом, вжитим у рамках нового механізму виявлення "операцій із високим ризиком та зловмисними намірами".

Що передувало

Нагадаємо, 23 квітня, ЄС затвердив 20-й пакет антиросійських санкцій, який став наймасштабнішим за останні два роки. Обмеження стосуються енергетики, ВПК та фінансового сектору.

Зокрема, Євросоюз розширив списки санкцій, додавши 58 компаній, причетних до виробництва дронів та іншого озброєння.

ЄС вперше застосував інструмент протидії обходу санкцій - заборонено експорт верстатів із програмним керуванням та радіоприймачів до Киргизстану через можливість їхнього реекспорту до країни-агресорки.

Під обмеження також потрапили 16 організацій із Китаю, ОАЕ, Узбекистану, Казахстану та Білорусі, які допомагали російському ВПК отримувати високотехнологічні товари.