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Киргизия начала эвакуацию из-за обострения на границе с Таджикистаном

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Бишкек, Пятница 04 июня 2021 18:43
Киргизия начала эвакуацию из-за обострения на границе с Таджикистаном Фото: на границе Киргизии и Таджикистана снова обострение (lurer.am)
Автор: РБК-Украина

Из-за очередного обострения на границе Киргизии и Таджикистана киргизская сторона начала эвакуацию населения из приграничных населенных пунктов. Причины официально не называются.

Об этом пишет местный сайт 24.kg.

Сообщается, что из местности Унжу-Булак Чон-Алайского района эвакуируют стариков, женщин и детей. Всех эвакуированных просят приехать в населенный пункт Дароот-Коргон. При этом у полномочного представителя правительства в Ошской области пока не комментируют ситуацию.

Отметим, в ночь на 4 июня таджикская сторона, несмотря на ранее достигнутые договоренности о демаркации государственной границе, установила контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области с заходом вглубь Киргизии на 1 000 метров.

Глава киргизского Государственного комитета небезопасности Камчыбек Ташиев вылетел на переговоры.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе обострения на границе неудачно сел вертолет Вооруженных сил Киргизии. На борту находились 15 человек, четверо из них получили травмы.

Последняя эскалация с десятками погибших на границе Киргизии с Таджикистаном произошла в апреле на спорном участке. В результаты стороны стянули войска и атаковали пограничные заставы друг друга.

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