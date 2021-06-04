Киргизия начала эвакуацию из-за обострения на границе с Таджикистаном
Из-за очередного обострения на границе Киргизии и Таджикистана киргизская сторона начала эвакуацию населения из приграничных населенных пунктов. Причины официально не называются.
Об этом пишет местный сайт 24.kg.
Сообщается, что из местности Унжу-Булак Чон-Алайского района эвакуируют стариков, женщин и детей. Всех эвакуированных просят приехать в населенный пункт Дароот-Коргон. При этом у полномочного представителя правительства в Ошской области пока не комментируют ситуацию.
Отметим, в ночь на 4 июня таджикская сторона, несмотря на ранее достигнутые договоренности о демаркации государственной границе, установила контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области с заходом вглубь Киргизии на 1 000 метров.
Глава киргизского Государственного комитета небезопасности Камчыбек Ташиев вылетел на переговоры.
Напомним, ранее сообщалось, что в районе обострения на границе неудачно сел вертолет Вооруженных сил Киргизии. На борту находились 15 человек, четверо из них получили травмы.
Последняя эскалация с десятками погибших на границе Киргизии с Таджикистаном произошла в апреле на спорном участке. В результаты стороны стянули войска и атаковали пограничные заставы друг друга.