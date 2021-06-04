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Киргизія почала евакуацію через загострення на кордоні з Таджикистаном

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Бішкек, П'ятниця 04 червня 2021 18:43
Киргизія почала евакуацію через загострення на кордоні з Таджикистаном Фото: на кордоні Киргизії і Таджикистану знову загострення (lurer.am)
Автор: РБК-Україна

Через чергове загострення на кордоні Киргизії і Таджикистану киргизька сторона почала евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. Причини офіційно не називаються.

Про це пише місцевий сайт 24.kg.

Повідомляється, що з місцевості Унжу-Булак Чон-Алайського району евакуюють людей похилого віку, жінок і дітей. Всіх евакуйованих просять приїхати в населений пункт Дароот-Коргон. При цьому у повноважного представника уряду в Ошській області поки не коментують ситуацію.

Зазначимо, в ніч на 4 червня таджицька сторона, незважаючи на раніше досягнуті домовленості про демаркацію державного кордону, встановила контейнер на неописаній ділянці кордону в місцевості Унжу-Булак Чон-Алайського району Ошської області із заходом вглиб Киргизії на 1 000 метрів.

Глава киргизького Державного комітету небезпеки Камчибек Ташієв вилетів на переговори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі загострення на кордоні невдало сів вертоліт Збройних сил Киргизії. На борту перебували 15 осіб, четверо з них отримали травми.

Остання ескалація з десятками загиблих на кордоні Киргизії з Таджикистаном сталася в квітні на спірній ділянці. В результаті сторони стягнули війська і атакували прикордонні застави одна одної.

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