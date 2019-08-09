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В Киргизии задержаны около 40 сторонников Атамбаева

Новости » Происшествия    09.08.2019 - 10:26
В Киргизии задержаны около 40 сторонников Атамбаева
Фото: протесты в Киргизии (кадр видео youtube com)

Протестующих было более полутора тысяч

В Киргизии в ходе протестов задержали около 40 сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, сообщает 24.kg.

Сообщается, что протестующих было более полутора тысяч.

"Сотрудниками милиции задержаны более 40 правонарушителей. В настоящее время ведутся поиск, установка личностей зачинщиков и организаторов, пытавшихся дестабилизировать обстановку в столице", - говорится в сообщении.

Напомним, что Атамбаева взяли под стражу и предъявили обвинение в коррупции. А именно обвинение по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Экс-президент Киргизии был задержан 8 августа отрядом спецназа после очередного штурма его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека, его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых машин и автобусов с военными. Позже было опубликовано видео задержания экс-президента Киргизии.

Отметим, что перед задержанием Атамбаева было два штурма его резиденции. Первый неудачный штурм был 7 августа. Тогда сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Второй штурм был 8 августа. 

Экс-президенту Киргизии предъявлено обвинение в коррупции Атамбаева взяли под стражу
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