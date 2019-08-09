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У Киргизстані затримали близько 40 прихильників Атамбаєва

Новини » Надзвичайні події    09.08.2019 - 10:26
У Киргизстані затримали близько 40 прихильників Атамбаєва
Фото: протести в Киргизії (кадр видео youtube com)

Протестуючих було більше півтора тисяч

У Киргизстані в ході протестів затримали близько 40 прихильників екс-президента Алмазбека Атамбаєва. Про це повідомляє прес-служба ГУВС Бішкека, повідомляє 24.kg.

Повідомляється, що протестувальників було більше півтора тисяч.

"Співробітниками міліції затримано більше 40 правопорушників. Наразі ведуться пошук, установка особистостей підбурювачів і організаторів, які намагалися дестабілізувати обстановку в столиці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Атамбаєва взяли під варту і пред'явили звинувачення в корупції. А саме обвинувачення у кримінальній справі про незаконне звільнення злодія в законі Азіза Батукаєва.

Екс-президент Киргизстану був затриманий 8 серпня загоном спецназу після чергового штурму його резиденції в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека, його вивезли з резиденції в конвої з декількох легкових машин і автобусів з військовими. Пізніше було опубліковано відео затримання екс-президента Киргизії.

Зазначимо, що перед затриманням Атамбаєва було два штурму його резиденції. Перший невдалий штурм був 7 серпня. Тоді прихильники Атамбаєва не пустили спецназ до будинку колишнього глави держави. Другий штурм був 8 серпня.

Експрезиденту Киргизстану пред'явлено звинувачення у корупції Атамбаєва взяли під варту
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