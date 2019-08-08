В Киргизии взятых в заложники спецназовцев отпустили

Взятых в заложники, после первого штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева, сотрудников спецназа Киргизии отпустили. Об этом заявил экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, сообщает 24.kg.

По его словам, всех шестерых вывезли из дома Алмазбека Атамбаева в Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

"Люди освободили их по просьбе Алмазбека Атамбаева. Стоит отметить, что ГКНБ так и не дал машину, поэтому мы предоставили им свое авто", - сказал Ниязов.

Напомним, ранее Ниязов заявлял, что сотрудников спецназа Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики "Альфа" освободят после того, как власти выполнят условия сторонников бывшего президента страны: включили связь и увели все силовые подразделения из Кой-Таша.

Отметим, Атамбаев заявлял, что во время штурма его резиденции, он стрелял. По его словам, он сделал несколько выстрелов - "вверх, пять-шесть раз". Атамбаев также возложил ответственность за смерть бойца спецназа на нынешнего главу государства Сооронбая Жээнбекова.