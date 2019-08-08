У Киргизстані узятих в заручники спецназівців відпустили

Узятих в заручники, після першого штурму резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва, співробітників спецназу Киргизстану відпустили. Про це заявив екс-керівник апарату президента Фарід Ніязов, повідомляє 24.kg.

За його словами, всіх шістьох вивезли з будинку Алмазбека Атамбаєва в Державний комітет національної безпеки Киргизької Республіки

"Люди звільнили їх на прохання Алмазбека Атамбаєва. Варто відзначити, що ДКНБ так і не дав машину, тому ми надали їм своє авто", - сказав Ніязов.

Нагадаємо, раніше Ніязов заявив, що співробітників спецназу Державного комітету національної безпеки Киргизької Республіки "Альфа" звільнять після того, як влада виконає умови прихильників колишнього президента країни: включили зв'язок і забрали всі силові підрозділи з Кой-Таша.

Зазначимо, Атамбаєв заявляв, що під час штурму його резиденції, він стріляв. За його словами, він зробив кілька пострілів - "вгору, п'ять-шість разів". Атамбаєв також поклав відповідальність за смерть бійця спецназу на нинішнього главу держави Сооронбая Жеенбекова.