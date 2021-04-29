В Киргизии возросло число пострадавших во время конфликта на границе

В ходе конфликта на границе Киргизии и Таджикистана пострадали 31 человек. Еще один человек погиб.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения и социального развития Киргизии Ализа Солтонбекова, передает 24.kg.
"В больнице села Самаркандек находятся двое. Их состояние удовлетворительное. Двое находятся в районной больнице Лейлекского района. Их состояние оценивается как средней тяжести. Остальные 26 человек госпитализированы в Баткенскую территориальную больницу", - заявила она.
По словам представителя Минздрава, пострадавшие были доставлены в медучреждения с огнестрельными ранениями и травмами различных частей тела.
Напомним, конфликт на границе Киргизии и Таджикистана начался 28 апреля со столкновений местных жителей. Это произошло после того, как таджикские военные установили видеокамеры на столбе возле пункта распределения воды "Головной".
Ранее сообщалось, что на фоне эскалации приграничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга. В частности, таджикская сторона провела массированный обстрел нескольких застав, а киргизский спецназ захватил одну из погранзастав Таджикистана.
Кроме того, главы МИД Киргизии и Таджикистана договорились прекратить огонь на границе. Также министры условились отвести войска в места постоянной дислокации.