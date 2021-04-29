У Киргизії зросла кількість постраждалих під час конфлікту на кордоні

В ході конфлікту на кордоні Киргизії і Таджикистану постраждали 31 людина. Ще одна людина загинула.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я і соціального розвитку Киргизії Аліза Солтонбекова, передає 24.kg.

"У лікарні села Самаркандек перебувають двоє. Їх стан задовільний. Двоє перебувають у районній лікарні Лейлекського району. Їх стан оцінюється як середньої тяжкості. Решта 26 осіб госпіталізовані в Баткенську територіальну лікарню", - заявила вона. За словами представника МОЗ, постраждалі були доставлені в медустанови з вогнепальними пораненнями і травмами різних частин тіла.