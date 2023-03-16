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Кірбі про інцидент із безпілотником США: навмисне переслідування та агресія

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Вашингтон, Четвер 16 березня 2023 20:25
Кірбі про інцидент із безпілотником США: навмисне переслідування та агресія Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки при Білому домі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Незалежно від намірів російського винищувача, який збив американський безпілотник над Чорним морем, це було навмисне переслідування і агресія.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми не можемо залізти в голову російському пілоту і дізнатися, якими були його наміри в плані нанесення удару по безпілотнику. Це просто - я не знаю, що ми коли-небудь дізнаємося. Що ми точно знаємо, і що абсолютно очевидно, так це те, що це було навмисне переслідування. Це було навмисне скидання палива, щоб спробувати порушити профіль польоту... і це була навмисна агресія", - заявив він.

Кірбі додав, що пілот взагалі не повинен був перебувати в одному повітряному просторі з безпілотником.

"Безпілотник діяв відповідно до міжнародного права, не роблячи абсолютно нічого поганого", - сказав він.

Представник Білого дому додав, що США не збираються "проводити місію зі встановлення фактів" інциденту над Чорним морем.

Нагадаємо, російські винищувачі Су-27 збили американський дрон MQ-9 Reaper, який вів розвідку у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Росія ж зі свого боку заявила, що не має стосунку до падіння безпілотника.

Однак сьогодні Європейське командування США опублікувало секретне відео з дрона, на якому зафіксовано атаку російських Су-27.

Додамо, що в Defence Express встановили, що дрон MQ-9 Reaper був поблизу головної російської військової бази в тимчасово окупованому Криму.

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