Американський дрон MQ-9 Reaper знаходився поблизу головної бази РФ у Криму, - ЗМІ
Американський дрон MQ-9 Reaper, якого раніше збив російський винищувач, був поблизу головної російської військової бази в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
На відео зіткнення російського винищувача та американського безпілотника, яке було оприлюднене сьогодні, певні деталі дали змогу локалізувати місце подій.
Журналісти за допомогою сервісу Google Earth встановили, що берегова лінія, яка потрапила на відео, збігається з локацією в районі на південний захід від Севастополя. На що вказує відблиск від водної поверхні Чорноріченського водосховища та вершини Кримських гір.
Видання зазначає, що американський дрон дійсно впритул наблизився до бази РФ, при цьому міг вести оптичну розвідку завдяки камерам. При цьому наголошується, що в полі зору безпілотника могла перебувати не тільки головна військово-морська база РФ, а й авіабази поруч із Севастополем, зокрема "Бельбек".
Крім того, ВПС США опублікували карту із зазначенням приблизних місць і часу зіткнення американського безпілотника MQ-9 Reaper із російським винищувачем над Чорним морем.
"Точки на карті нанесені не в масштабі, відстані, зазначені в текстових полях, є оцінкою місця розташування інциденту", - ідеться в повідомленні.
graphic below depicts aproximations of locations and times of @usairforce MQ-9 Reaper collision and crash in the Black Sea. Video виконаний earlier today @US_EUCOM відбулися на середньому plot point on timeline. pic.twitter.com/nz8fTzL4ZG— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) March 16, 2023
Нагадаємо, російські винищувачі Су-27 збили американський дрон MQ-9 Reaper, який вів розвідку у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
Росія ж у свою чергу заявила, що не має відношення до падіння безпілотника.
Однак сьогодні Європейське командування США опублікувало секретне відео з дрона, на якому зафіксовано атаку російських Су-27.
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