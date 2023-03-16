ua ru
Чт, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Американський дрон MQ-9 Reaper знаходився поблизу головної бази РФ у Криму, - ЗМІ

Новость на русском →
Четвер 16 березня 2023 17:48
Американський дрон MQ-9 Reaper знаходився поблизу головної бази РФ у Криму, - ЗМІ Фото: Американський дрон MQ-9 Reaper знаходився поблизу головної бази РФ у Криму (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Американський дрон MQ-9 Reaper, якого раніше збив російський винищувач, був поблизу головної російської військової бази в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

На відео зіткнення російського винищувача та американського безпілотника, яке було оприлюднене сьогодні, певні деталі дали змогу локалізувати місце подій.

Журналісти за допомогою сервісу Google Earth встановили, що берегова лінія, яка потрапила на відео, збігається з локацією в районі на південний захід від Севастополя. На що вказує відблиск від водної поверхні Чорноріченського водосховища та вершини Кримських гір.

Видання зазначає, що американський дрон дійсно впритул наблизився до бази РФ, при цьому міг вести оптичну розвідку завдяки камерам. При цьому наголошується, що в полі зору безпілотника могла перебувати не тільки головна військово-морська база РФ, а й авіабази поруч із Севастополем, зокрема "Бельбек".

Американський дрон MQ-9 Reaper знаходився поблизу головної бази РФ у Криму, - ЗМІ

Крім того, ВПС США опублікували карту із зазначенням приблизних місць і часу зіткнення американського безпілотника MQ-9 Reaper із російським винищувачем над Чорним морем.

"Точки на карті нанесені не в масштабі, відстані, зазначені в текстових полях, є оцінкою місця розташування інциденту", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські винищувачі Су-27 збили американський дрон MQ-9 Reaper, який вів розвідку у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Росія ж у свою чергу заявила, що не має відношення до падіння безпілотника.

Однак сьогодні Європейське командування США опублікувало секретне відео з дрона, на якому зафіксовано атаку російських Су-27.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Російська Федерація Війна Росії проти України Крым
NEWS
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
DAILY
Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України