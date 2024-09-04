ua en ru
Ср, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кірбі: ATACMS не зможуть вразити 90% літаків РФ, якими та атакує Україну

Середа 04 вересня 2024 22:57
UA EN RU
Кірбі: ATACMS не зможуть вразити 90% літаків РФ, якими та атакує Україну Фото: Джон Кірбі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Думки про те, що Україна за дпомогою ATACMS зможе уразити авіацію Російської Федерації є хибними. 90% літаків для бомбардувань базуються поза межами 300-кілометрової зони від кордонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі бід час брифінгу.

За словами Кірбі, думки про те, що завдяки далекобійним ATACMS Україна зможе уразити військову авіацію Росії є хибними. Це пов'язано з тим, що 90% таких літаків Росія тримає поза межами 300-кілометрової зони від кордонів України.

"Думка, що якщо ми дамо Україні далекобійні ATACMs, то вони зможуть вразити авіабази й більшість літаків, які обстрілюють Україну - є невірною", - сказав Кірбі.

Заборона на удари по Росії

Низка західних партнерів надають Україні далекобійні ракети, які здатні знищувати цілі у радіусі 300 кілометрів. Одна ЗСУ можуть використовувати цю зброю за умови, що ним не битимуть по території Росії. Зокрема, США забороняють українським захисникам завдавати ударів по Росії ракетами ATACMS.

А ось Франція дала дозвіл бити лише по тим цілям, звідки запускають ракети.

Нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна передала США список цілей для глибоких ударів ATACMS по Росії.

Він зауважив, що російські військові перевели свої вартісні військові засоби далеко від лінії фронту.

Союзники пояснюють такі заборони страхом ескалації. Але бої в Курській області, які розпочала Україна, можуть змінити їхню думку. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ATACMS
NEWS
Зеленський закликав "Слугу народу" підтримати зміни в Кабміні: список кандидатів на заміну
Зеленський закликав "Слугу народу" підтримати зміни в Кабміні: список кандидатів на заміну
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ