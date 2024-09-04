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Кирби: ATACMS не смогут поразить 90% самолетов РФ, которыми та атакует Украину

Среда 04 сентября 2024 22:57
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Кирби: ATACMS не смогут поразить 90% самолетов РФ, которыми та атакует Украину Фото: Джон Кирби (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Мнения о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить авиацию Российской Федерации ошибочны. 90% самолетов для бомбардировок базируются вне 300-километровой зоны от границ Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби в ходе брифинга.

По словам Кирби, мнения о том, что благодаря дальнобойным ATACMS Украина сможет поразить военную авиацию России ошибочны. Это связано с тем, что 90% таких самолетов Россия держит вне 300-километровой зоны от границ Украины.

"Мнение, что если мы дадим Украине дальнобойные ATACMs, то они смогут поразить авиабазы и большинство самолетов, обстреливающих Украину - неверно", - сказал Кирби.

Запрет на удары по России

Ряд западных партнеров предоставляют Украине дальнобойные ракеты, способные уничтожать цели в радиусе 300 километров. Одно ВСУ может использовать это оружие при условии, что им не будут бить по территории России. В частности, США запрещают украинским защитникам наносить удары по России ракетами ATACMS.

А вот Франция дала разрешение бить только по тем целям, откуда запускают ракеты.

Недавно Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина передала США список целей для глубоких ударов ATACMS по России.

Он отметил, что русские военные перевели свои стоимостные военные средства вдали от линии фронта.

Союзники объясняют такие запреты страхом эскалации. Но бои в Курской области, которые начала Украина, могут изменить их мнение. Более подробно об этом – в материале РБК-Украина.

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