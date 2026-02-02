Після відмови Брюсселю Стармер знову намагається втягнути Британію в оборонний фонд ЄС

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер знову прагне долучити країну до європейського оборонного фонду SAFE, незважаючи на минулорічний провал у переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Схвалений Вільною Європейською Спільнотою фонд SAFE (Security Action for Europe) передбачає поточний обсяг фінансування близько 150 млрд євро (приблизно 177 млрд доларів) на спільні оборонні проєкти та закупівлі військової техніки.

У листопаді минулого року Лондон не домігся домовленостей із Брюсселем щодо умов участі - сторони не погодили розмір внеску Великої Британії до фонду, що стало головною причиною відмови.

Тепер Стармер заявив, що Британія знову розглядає можливість приєднання до фонду в разі започаткування нової фази програми SAFE та відповідних домовленостей, що можуть бути вигідними для національної оборонної промисловості.

За словами прем’єра Королівства, європейські країни мають тісніше співпрацювати у сфері безпеки та озброєнь - особливо на тлі зростання напруги через агресію РФ та невизначеність у стосунках зі США.

Стармер порівнює нинішній підхід своєї коаліції із консервативними адміністраціями попередників, підкреслюючи прагнення глибшої інтеграції Великої Британії в європейську оборонну архітектуру після Brexit.

Як пишше Bloomberg, цей крок може стати частиною ширшої стратегії "перезапуску" відносин Лондона з Брюсселем, яка включає не тільки оборону, а й торгівлю, енергетику та інші області співпраці.