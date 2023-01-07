Якір для економіки: НБУ назвав значення фіксованого курсу гривні до долара
Фіксація офіційного курсу гривні до долара під час війни дозволила зберегти контроль за інфляцією. Курс залишається якорем для економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначили прес-службі, Національний банк у 2022 році був чистим продавцем валюти на міжбанківському ринку.
"До 23 лютого НБУ продавав валюту для згладжування надмірних коливань курсу на тлі збільшення геополітичного напруження, а із 24 лютого - з метою підтримання фіксації офіційного курсу гривні, який і дотепер залишається якорем для економіки та дав змогу зберегти контроль за інфляційними процесами", - йдеться в повідомленні НБУ.
НБУ зафіксував офіційний курс гривні долара з 24 лютого 2022 року на рівні 29,25 гривень за долар. З 21 липня курс підняли на 25% до 36,57 гривень за долар.
Офіційний курс за 2022 рік на 34,1% - с27,28 гривень за долар до 36,57 гривень за долар.
Водночас на готівковому ринку курс зріс на 47,7% до 40,19 грн/долар.
За даними НБУ, середньорічний курс зріс за 2022 рік на 18,5% до 32,34 гривень за долар. У держаному бюджеті на 2023 рік закладений середньорічний курс на рівні 42,2 гривні за долар. Крім того, прогнозується, що на кінець 2023 курс виросте до 45,8 гривень. Водночас бюджетний показник не впливає на рішення НБУ щодо курсу.