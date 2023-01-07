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Якорь для экономики: НБУ назвал значение фиксированного курса гривны к доллару

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Украина, Суббота 07 января 2023 10:40
Якорь для экономики: НБУ назвал значение фиксированного курса гривны к доллару Фото: НБУ считает фиксированный курс доллара ценовым якорем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Фиксация официального курса гривны по отношению к доллару во время войны позволила сохранить контроль над инфляцией. Курс остается якорем для экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, Национальный банк в 2022 году был чистым продавцом валюты на межбанковском рынке.

"До 23 февраля НБУ продавал валюту для сглаживания чрезмерных колебаний курса на фоне увеличения геополитического напряжения, а с 24 февраля - с целью поддержания фиксации официального курса гривны, который до сих пор остается якорем для экономики и позволил сохранить контроль за инфляционными процессами", - говорится в уведомлении НБУ.

НБУ зафиксировал официальный курс гривны доллара с 24 февраля 2022 на уровне 29,25 гривен за доллар. С 21 июля курс подняли на 25% до 36,57 гривны за доллар.

Якорь для экономики: НБУ назвал значение фиксированного курса гривны к доллару

Официальный курс за 2022 год на 34,1% - с 27,28 гривен за доллар до 36,57 гривен за доллар.

В то же время на наличном рынке курс вырос на 47,7% до 40,19 грн/доллар.

По данным НБУ, среднегодовой курс вырос за 2022 год на 18,5% до 32,34 гривны за доллар. В государственном бюджете на 2023 год заложен среднегодовой курс на уровне 42,2 гривны за доллар. Кроме того, прогнозируется, что на конец 2023 года курс вырастет до 45,8 гривен. В то же время бюджетный показатель не влияет на решение НБУ по курсу.

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