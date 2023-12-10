На Кіпрі заарештували двох громадян Ірану за підготовку нападу на ізраїльтян

На Кіпрі заарештували двох громадян Ірану, які нібито планували напади на ізраїльтян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Ці двоє людей, щодо яких є ордер на депортацію, нападали на ізраїльських громадян, які проживають на Кіпрі, і, ймовірно, були пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції.

Наразі вони перебувають під вартою в кіпрській поліції.

Видання зазначає, що це вже третій інцидент за останні два роки, внаслідок якого Кіпр знову опинився в центрі уваги терористів.

Перший стався два роки тому з арештом громадянина Азербайджану з російським паспортом, який, імовірно, був пов'язаний з КСІР, а другий стався в червні минулого року, запобігши можливому теракту на території Кіпру.

Кіпр є популярним напрямком для тисяч ізраїльтян, оскільки дві країни тісно пов'язані 40-хвилинними рейсами.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, проте вирішили продовжити його ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У ЦАХАЛі заявили, що ХАМАС порушив умови перемир'я.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, Ізраїль відновив вогонь після відмови ХАМАСу звільнити заручників, серед яких двоє дітей.

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