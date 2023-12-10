На Кипре арестовали двух граждан Ирана за подготовку нападения на израильтян

На Кипре арестовали двух граждан Ирана, которые якобы планировали нападения на израильтян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Эти два человека, в отношении которых имеется ордер на депортацию, нападали на израильских граждан, проживающих на Кипре, и, вероятно, были связаны с Корпусом стражей исламской революции.

В настоящее время они находятся под стражей в кипрской полиции.

Издание отмечает, что это уже третий инцидент за последние два года, в результате которого Кипр снова оказался в центре внимания террористов.

Первый произошел два года назад с арестом гражданина Азербайджана с российским паспортом, который, вероятно, был связан с КСИР, а второй произошел в июне прошлого года, предотвратив возможный теракт на территории Кипра.

Кипр является популярным направлением для тысяч израильтян, поскольку две страны тесно связаны 40-минутными рейсами.

Война Израиля и ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.

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