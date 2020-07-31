ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Кипре усилили карантин

Никосия, Пятница 31 июля 2020 14:27
На Кипре усилили карантин
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство ввело масочный режим

Правительство Кипра приняло решение усилить карантинные меры. С сегодняшнего дня в стране ввели обязательное ношение масок в закрытых помещениях.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

В случае нарушения меры жителей будут штрафовать на 300 евро.

В целом, новые меры касаются обязательного ношения масок в помещениях, таких как торговые центры, банки, супермаркеты, больницы и церкви.

Кроме того, в районе Лимассола ввели ограничения на собрания из-за недавней вспышки COVID-19. Так, запрещено собираться в группы более десяти человек, а максимальное количество посетителей в ресторанах, кафе и барах было сокращено до 75 в помещении и 150 на открытом воздухе.

Напомним, в начале июля Кипр возобновил международное авиасообщение, но пока не с Украиной.

Кроме того, Кипр будет бесплатно лечить заболевших коронавирусом туристов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Кипркарантин
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь