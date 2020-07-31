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На Кіпрі посилили карантин

Нікосія, П'ятниця 31 липня 2020 14:27
На Кіпрі посилили карантин
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд ввів масковий режим

Уряд Кіпру ухвалив рішення посилити карантинні заходи. Відсьогодні в країні ввели обов'язкове носіння масок у закритих приміщеннях.

Про це повідомляє Cyprus Mail.

У разі порушення заходів жителів штрафуватимуть на 300 євро.

В цілому, нові заходи стосуються обов'язкового носіння масок у приміщеннях, таких як торгові центри, банки, супермаркети, лікарні і церкви.

Крім того, в районі Лімассола ввели обмеження на збори через нещодавній спалах COVID-19. Так, заборонено збиратися в групи понад десять осіб, а максимальна кількість відвідувачів у ресторанах, кафе і барах було скорочено до 75 в приміщенні і 150 на відкритому повітрі.

Нагадаємо, на початку липня Кіпр відновив міжнародне авіасполучення, але поки що не з Україною.

Крім того, Кіпр буде безкоштовно лікувати хворих коронавірусом туристів.

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