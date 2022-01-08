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На Кипре обнаружили гибрид штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон"

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Никосия, Суббота 08 января 2022 17:19
На Кипре обнаружили гибрид штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон" Фото: на Кипре обнаружили новую мутацию коронавируса, она получила название "Дельтакрон" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Новый штамм коронавируса обнаружили ученые на Кипре. Он является гибридом вариантов "Дельта" и "Омикрон", и получил название "Дельтакрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщил заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис, новый штамм имеет генетическую основу как у "Дельты". При этом, отметил ученый, у варианта есть такие мутации, как у "Омикрона".

Кострикис добавил, что в результате исследований удалось найти значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения "Омикроном". По словам ученого, у этого варианта было выявлено 30 мутаций, 10 из которых идентифицировали на Кипре.

Он также уточнил, что новый штамм исследователи назвали "Дельтакрон". Этот вариант обнаружили у 25 пациентов с коронавирусом, из них 11 госпитализированы, а 14 - проходят лечение дома.

Напомним, в начале 2022 года во Франции обнаружили новый штамм коронавируса B.1.640.2.

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Кипр Коронавирус Омикрон
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