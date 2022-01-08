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На Кіпрі виявили гібрид штамів коронавірусу "Дельта" і "Омікрон"

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Нікосія, Субота 08 січня 2022 17:19
На Кіпрі виявили гібрид штамів коронавірусу "Дельта" і "Омікрон" Фото: на Кіпрі виявили нову мутацію коронавірусу, вона отримала назву "Дельтакрон" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Новий штам коронавірусу виявили вчені на Кіпрі. Він є гібридом варіантів "Дельта" і "Омікрон", і отримав назву "Дельтакрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомив завідувач лабораторії біотехнології та молекулярної вірусології кіпрського університету Леонтіос Кострікіс, новий штам має генетичну основу як у "дельти". При цьому, зазначив вчений, У варіанту є такі мутації, як у "Омікрона".

Кострікіс додав, що в результаті досліджень вдалося знайти значну кількість мутацій, які раніше виявлялися тільки під час випадків зараження "Омікроном". За словами вченого, у цього варіанту було виявлено 30 мутацій, 10 з яких ідентифікували на Кіпрі.

Він також уточнив, що новий штам дослідники назвали "Дельтакрон". Цей варіант виявили у 25 пацієнтів з коронавірусом, з них 11 госпіталізовані, а 14 - проходять лікування вдома.

Нагадаємо, на початку 2022 року у Франції виявили новий штам коронавірусу B.1.640.2.

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Кипр Коронавірус Омикрон
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