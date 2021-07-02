На Кипре вспыхнул масштабный лесной пожар

На Кипре произошел масштабный лесной пожар. Горят леса между поселками Фасулы и Палодии в районе Лимассола.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Cyprus-Mail .

Пламя увидели около 11 часов дня в пятницу. В операции по тушению огня задействованы пять пожарных автомобилей, два вертолета и два самолета. Также лесная охрана выделила три своих автомобиля.

Отмечается, что в пятницу утром пожарные уже смогли потушить другой лесной пожар - возле Авдима, также в районе Лимассола, после борьбы с пламенем ночью.