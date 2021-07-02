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На Кипре вспыхнул масштабный лесной пожар

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Лимассол, Пятница 02 июля 2021 13:28
На Кипре вспыхнул масштабный лесной пожар Фото: на Кипре произошел лесной пожар (twitter.com/UKStratCom)
Автор: Анастасия Рокитна

На Кипре произошел масштабный лесной пожар. Горят леса между поселками Фасулы и Палодии в районе Лимассола.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Cyprus-Mail.

Пламя увидели около 11 часов дня в пятницу. В операции по тушению огня задействованы пять пожарных автомобилей, два вертолета и два самолета. Также лесная охрана выделила три своих автомобиля.

Отмечается, что в пятницу утром пожарные уже смогли потушить другой лесной пожар - возле Авдима, также в районе Лимассола, после борьбы с пламенем ночью.

Напомним, лесные пожары в Канаде приблизились к урановой шахте.

Природные пожары в стране последовали после того, как трижды был побит канадский рекорд самой высокой температуры воздуха.

Отметим, масштабный лесной пожар уничтожил небольшой город в Канаде.

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