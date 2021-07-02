На Кипре вспыхнул масштабный лесной пожар
На Кипре произошел масштабный лесной пожар. Горят леса между поселками Фасулы и Палодии в районе Лимассола.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Cyprus-Mail.
Пламя увидели около 11 часов дня в пятницу. В операции по тушению огня задействованы пять пожарных автомобилей, два вертолета и два самолета. Также лесная охрана выделила три своих автомобиля.
Отмечается, что в пятницу утром пожарные уже смогли потушить другой лесной пожар - возле Авдима, также в районе Лимассола, после борьбы с пламенем ночью.
Напомним, лесные пожары в Канаде приблизились к урановой шахте.
Природные пожары в стране последовали после того, как трижды был побит канадский рекорд самой высокой температуры воздуха.
Отметим, масштабный лесной пожар уничтожил небольшой город в Канаде.