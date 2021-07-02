На Кіпрі спалахнула масштабна лісова пожежа

На Кіпрі сталась масштабна лісова пожежа. Горять ліси між селищами Фасули й Палодії в районі Лімассолу.

Про це повідомля РБК-Україна , посилаючись на Cyprus-Mail .

Полум’я побачили близько 11 години дня у п’ятницю. В операції по гасінню вогню задіяні п’ять пожежних автомобілів, два гелікоптери та два літаки. Також лісова охорона виділила три свої автомобілі.

Зазначається, що у п’ятницю вранці пожежники вже змогли загасити іншу лісову пожежу - біля Авдіму, також у районі Лімассолу, після боротьби з полум’ям вночі.