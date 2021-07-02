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На Кіпрі спалахнула масштабна лісова пожежа

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Лімассол, П'ятниця 02 липня 2021 13:28
На Кіпрі спалахнула масштабна лісова пожежа Фото: на Кіпрі сталась лісова пожежа (twitter.com/UKStratCom)
Автор: Анастасія Рокитна

На Кіпрі сталась масштабна лісова пожежа. Горять ліси між селищами Фасули й Палодії в районі Лімассолу.

Про це повідомля РБК-Україна, посилаючись на Cyprus-Mail.

Полум’я побачили близько 11 години дня у п’ятницю. В операції по гасінню вогню задіяні п’ять пожежних автомобілів, два гелікоптери та два літаки. Також лісова охорона виділила три свої автомобілі.

Зазначається, що у п’ятницю вранці пожежники вже змогли загасити іншу лісову пожежу - біля Авдіму, також у районі Лімассолу, після боротьби з полум’ям вночі.

Нагадаємо, лісові пожежі у Канаді наблизились до уранової шахти.

Природні пожежі у країні послідували після того, як тричі було побито канадський рекорд найвищої температури повітря.

Зазначимо, масштабна лісова пожежа знищила невелике місто в Канаді.

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