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На Кіпрі в двох районах виникли неконтрольовані лісові пожежі

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 23:29
На Кіпрі в двох районах виникли неконтрольовані лісові пожежі
Фото: лісова пожежа на Кіпрі (twitter.com/cyprusmail)

На півострові Лара оголосили НС

На Кіпрі в двох населених пунктах у районі Пафос виникли дві лісові пожежі, котрі вийшли з-під контролю. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Cyprus Mail.

Удень у неділю, 18 серпня, пожежна служба повідомила, що пожежі виникли в селі Пелатус і півострові Лара. За даними відомства, пожежа в Ларі спалахнула незадовго після 14:00, а через п'ять хвилин у громаді Пелатуса з'явився другий пожежа.

Пожежні машини і вертольоти борються з вогнем, але сильний вітер ускладнює роботу. Так, три пожежні машини використовуються, щоб спробувати загасити вогонь поблизу Пелатуса.

Також чотири гелікоптери, що належать пожежній службі, борються з вогнем в Ларі, оскільки ця пожежа більше. Громадськість попросили триматися подалі від цього району. Через серйозність пожежі Департамент лісового господарства ввів тут план дій у надзвичайній ситуації.

Пожежі знищили бур'яни і дикі рослини в обох областях. Передбачається, що причини пожеж будуть вивчені на більш пізньому етапі.

Нагадаємо, кілька днів тому в результаті лісових пожеж, що спалахнули на грецькому острові Евбея були евакуйовані три населених пункти. Більше двохсот пожежних на 75 автомобілях, шість літаків і шість вертольотів були задіяні у боротьбі з вогнем. При цьому густий дим створив складні умови для роботи.

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