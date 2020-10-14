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На Кипре депутаты устроили забастовку и требуют отставки главы парламента

Никосия , Среда 14 октября 2020 15:40
На Кипре депутаты устроили забастовку и требуют отставки главы парламента
Фото: Деметрис Силлурис (cyprusrussianbusiness.com)
Автор: Максим Зайченко

В среду, 14 октября, кипрские депутаты Палаты представителей, представляющие комитет по этике, объявили забастовку в знак протеста против главы парламента Димитриса Силлуриса, которого обвиняют в коррупции. Они требуют его отставки.

Об этом пишет Cyprus Mail.

Как отмечается, сегодня депутаты должны были собраться на очередное заседание, однако его отменили по предложению депутата Георгоса Пердикиса, которое поддержал глава комитета Закахариас Закахариу.

"Немыслимо обсуждать кодекс депутатской этики, когда глава парламента сталкивается с подобными обвинениями", - сказал Пердикис.

Депутаты комитета объявили забастовку и требуют отставки Силлуриса, который столкнулся с коррупционными обвинениями. Накануне журналисты "Аль-Джазира" выпустили в эфир документальный фильм, в котором фигурирует спикер парламента Кипра. Он якобы предлагал содействие в предоставлении гражданства китайскому бизнесмену с криминальным прошлым.

Отметим, до недавнего времени на Кипре существовала программа получения гражданства за инвестиции. Однако ее отменяют с 1 ноября после этого скандала.

Также РБК-Украина писало, что Мальта усложнит условия предоставления гражданства за инвестиции.

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