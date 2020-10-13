Спикер парламента Кипра отстранен от должности из-за программы гражданства

Фото: Деметрис Силлурис (cyprusrussianbusiness.com)

Сегодня, 13 октября, спикер парламента Кипра Деметрис Силлурис, который был снят в тайном видео о противоречивой схеме гражданства, заявил, что воздержится от исполнения своих обязанностей. Он сделал это заявление вскоре после того, как правительство объявило, что приостанавливает программу гражданства в обмен на инвестиции.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Как сообщается, Силлурис будет воздерживаться от выполнения обязанностей с 19 октября и до конца расследования в схеме связаной с гражданством. Ее критикуют как непрозрачную и сопровождаемую риском отмывания денег.

Объявления о прекращении программы произошло после того, как телеканал "Аль-Джазира" выпустил в эфир документальный фильм о ней.

Журналисты, выдававшие себя за посредников для мнимого китайского инвестора с обвинительным приговором, тайно снимали высокопоставленного кипрского государственного чиновника, депутата и адвоката, которые якобы предлагали помочь процессу.

Напомним, с 1 ноября Кипр отменяет программу, согласно которой человек мог получить гражданство страны в обмен на инвестиции.

Также РБК-Украина писало, что Мальта усложнит условия предоставления гражданства за инвестиции.