ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Кіпрі депутати влаштували страйк і вимагають відставки голови парламенту

Нікосія , Середа 14 жовтня 2020 15:40
На Кіпрі депутати влаштували страйк і вимагають відставки голови парламенту
Фото: Деметріс Силлурис (cyprusrussianbusiness.com)
Автор: Максим Зайченко

У середу, 14 жовтня, кіпрські депутати Палати представників, які представляють комітет з етики, оголосили страйк на знак протесту проти глави парламенту Дімітріса Силлуріса, якого звинувачують у корупції. Вони вимагають його відставки.

Про це пише Cyprus Mail.

Як зазначєаться, сьогодні депутати повинні були зібратися на чергове засідання, однак його скасували за пропозицією депутата Георгоса Пердікіса, яку підтримав голова комітету Закахаріас Закахаріу.

"Неможливо обговорювати кодекс депутатської етики, коли голова парламенту стикається з подібними звинуваченнями", - сказав Пердікіс.

Депутати комітету оголосили страйк і вимагають відставки Силлуріса, який зіткнувся з корупційними звинуваченнями. Напередодні журналісти "Аль-Джазіра" випустили в ефір документальний фільм, в якому фігурує спікер парламенту Кіпру. Він нібито пропонував сприяння в наданні громадянства китайському бізнесмену з кримінальним минулим.

Зазначимо, що до недавнього часу на Кіпрі існувала програма отримання громадянства за інвестиції. Однак її скасовують з 1 листопада після цього скандалу.

Також РБК-Україна писало, що Мальта ускладнить умови надання громадянства за інвестиції.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Кипр
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся