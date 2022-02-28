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Кипр закрыл свое воздушное пространство для самолетов России

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр транспорта Кипра Яннис Карусос сообщил о закрытии воздушного пространства страны для российских самолетов. Он добавил, что решение принято по согласованию с ЕС из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Карусоса.

"С полуночи (28 февраля - ред.) был выпущен НОТАМ (электронное извещение об изменении правил - ред.) с целью закрытия воздушного пространства для российских самолетов", - написал министр.

По его словам, небо Кипра закрыто в соответствии с решением ЕС. Он добавил, что Никосия дала согласие при условии закрытия европейского воздушного пространства для российских самолетов из-за нападения России на Украину.

Напомним, 27 февраля ЕС полностью закрыл свое небо для российских самолетов.

Отметим, список закрывших небо для России стран постоянно обновляется.

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