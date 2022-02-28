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Кіпр закрив свій повітряний простір для літаків Росії

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Нікосія, Понеділок 28 лютого 2022 03:24
Кіпр закрив свій повітряний простір для літаків Росії Фото: Кіпр закрив свій повітряний простір для російських літаків (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр транспорту Кіпру Янніс Карусос повідомив про закриття повітряного простору країни для російських літаків. Він додав, що рішення прийнято за погодженням з ЄС через війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Карусоса.

"З півночі (28 лютого - ред.) було випущено НОТАМ (електронне повідомлення про зміну правил - ред.) з метою закриття повітряного простору для російських літаків", - написав міністр.

За його словами, небо Кіпру закрито відповідно до рішення ЄС. Він додав, що Нікосія дала згоду за умови закриття європейського повітряного простору для російських літаків через напад Росії на Україну.

Нагадаємо, 27 лютого ЄС повністю закрив своє небо для російських літаків.

Відзначити, список країн, що закрили небо для Росії постійно оновлюється.

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