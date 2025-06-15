Кіпр захотів передати Ізраїлю "деяке послання" від Ірану, а той пішов у відмову

Виступаючи перед журналістами, президент Кіпру сказав, що пізніше сьогодні проведе телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Телефонне спілкування триватиме. Нагадаю, що Іран попросив нас передати деякі повідомлення Ізраїлю, тому сьогодні я поговорю з (Нетаньягу, - ред.). Це було заплановано на минулу ніч, але через хаотичну ситуацію цього не могло відбутися", - зауважив він.

Однак, речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаєй наголосив, що Іран не надсилав жодних повідомлень Ізраїлю через третю країну.