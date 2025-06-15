Кипр захотел передать Израилю "некоторое послание" от Ирана, а тот пошел в отказ

Выступая перед журналистами, президент Кипра сказал, что позже сегодня проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Телефонное общение будет продолжаться, напомню, что Иран попросил нас передать некоторые сообщения Израилю, поэтому сегодня я поговорю с (Нетаньяху, - ред.). Это было запланировано на прошлую ночь, но из-за хаотической ситуации этого не могло произойти", - отметил он.

Однако, представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаей отметил, что Иран не посылал никаких сообщений Израилю через третью страну.