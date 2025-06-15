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Кіпр захотів передати Ізраїлю "деяке послання" від Ірану, а той пішов у відмову

Кіпр, Неділя 15 червня 2025 17:27
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Кіпр захотів передати Ізраїлю "деяке послання" від Ірану, а той пішов у відмову Фото: президент Кіпру Нікос Христодулідіс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що отримав прохання від Ірану передати послання Ізраїлю на тлі загострення конфлікту. Однак Тегеран категорично заперечив існування такого зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cyprus Mail та The Guardian.

Виступаючи перед журналістами, президент Кіпру сказав, що пізніше сьогодні проведе телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Телефонне спілкування триватиме. Нагадаю, що Іран попросив нас передати деякі повідомлення Ізраїлю, тому сьогодні я поговорю з (Нетаньягу, - ред.). Це було заплановано на минулу ніч, але через хаотичну ситуацію цього не могло відбутися", - зауважив він.

Однак, речник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаєй наголосив, що Іран не надсилав жодних повідомлень Ізраїлю через третю країну.

Війна між Ізраїлем та Іраном

Нагадаємо, що з 13 червня ситуація на Близькому Сході значно загострилась. Вночі Ізраїль атакував ядерні та військові об'єкти Ірану в рамках операції "Левовий народ".

Крім ураження низки об'єктів, під час першої атаки було ліквідовано понад топ-20 іранських командирів, а вчора армія Ізраїлю офіційно підтвердила цю інформацію.

Зауважимо, що цієї ночі між Ізраїлем та Іраном також тривали взаємні обстріли.

Зокрема, як стало відомо, протягом ночі Ізраїль в рамках операції атакував понад 170 цілей, пов'язаних із військовою та ядерною інфраструктурою країни.

Загалом, за даними ЦАХАЛ, з п'ятниці було завдано близько 250 ударів по 720 цілях на території Ірану.

Також зазначимо, що внаслідок атаки у відповідь, в Ізраїлі за добу загинули 12 осіб. Крім того, 385 були госпіталізовані з травмами.

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