Кіпр захотів передати Ізраїлю "деяке послання" від Ірану, а той пішов у відмову

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що отримав прохання від Ірану передати послання Ізраїлю на тлі загострення конфлікту. Однак Тегеран категорично заперечив існування такого зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cyprus Mail та The Guardian .

Виступаючи перед журналістами, президент Кіпру сказав, що пізніше сьогодні проведе телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Телефонне спілкування триватиме. Нагадаю, що Іран попросив нас передати деякі повідомлення Ізраїлю, тому сьогодні я поговорю з (Нетаньягу, - ред.). Це було заплановано на минулу ніч, але через хаотичну ситуацію цього не могло відбутися", - зауважив він.