Кипр захотел передать Израилю "некоторое послание" от Ирана, а тот пошел в отказ

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что получил просьбу от Ирана передать послание Израилю на фоне обострения конфликта. Однако Тегеран категорически отрицает существование такой связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cyprus Mail и The Guardian .

Выступая перед журналистами, президент Кипра сказал, что позже сегодня проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Телефонное общение будет продолжаться, напомню, что Иран попросил нас передать некоторые сообщения Израилю, поэтому сегодня я поговорю с (Нетаньяху, - ред.). Это было запланировано на прошлую ночь, но из-за хаотической ситуации этого не могло произойти", - отметил он.