Кипр захотел передать Израилю "некоторое послание" от Ирана, а тот пошел в отказ
Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что получил просьбу от Ирана передать послание Израилю на фоне обострения конфликта. Однако Тегеран категорически отрицает существование такой связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cyprus Mail и The Guardian.
Выступая перед журналистами, президент Кипра сказал, что позже сегодня проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Телефонное общение будет продолжаться, напомню, что Иран попросил нас передать некоторые сообщения Израилю, поэтому сегодня я поговорю с (Нетаньяху, - ред.). Это было запланировано на прошлую ночь, но из-за хаотической ситуации этого не могло произойти", - отметил он.
Однако, представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаей отметил, что Иран не посылал никаких сообщений Израилю через третью страну.
Война между Израилем и Ираном
Напомним, что с 13 июня ситуация на Ближнем Востоке значительно обострилась. Ночью Израиль атаковал ядерные и военные объекты Ирана в рамках операции "Львиный народ".
Кроме поражения ряда объектов, во время первой атаки было ликвидировано более топ-20 иранских командиров, а вчера армия Израиля официально подтвердила эту информацию.
Заметим, что этой ночью между Израилем и Ираном также продолжались взаимные обстрелы.
В частности, как стало известно, в течение ночи Израиль в рамках операции атаковал более 170 целей, связанных с военной и ядерной инфраструктурой страны.
Всего, по данным ЦАХАЛ, с пятницы было нанесено около 250 ударов по 720 целям на территории Ирана.
Также отметим, что в результате ответной атаки, в Израиле за сутки погибли 12 человек. Кроме того, 385 были госпитализированы с травмами.
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