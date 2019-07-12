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Кипр выступил против проекта санкций ЕС в отношении Турции

Новости » Политика    12.07.2019 - 12:35
Кипр выступил против проекта санкций ЕС в отношении Турции
Фото: турецкое судно Yavuz (hs.fi)

Кипр считает, что этих санкций недостаточно

Кипр выступил против проекта санкций Евросоюза в отношении Турции в связи с подготовкой к буровым работам по добыче нефти и газа в его водах, заявив, что они не являются достаточными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euobserver.

Проект текста предлагает приостановить переговоры Евросоюза по соглашению о воздушном транспорте, отказаться от встреч с Анкарой на высшем уровне и сократить финансирование и кредитование для Турции со следующего года. Но проект не предусматривает санкций против фирм и лиц, которые являются причастными к газовой операции.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз готов принять меры, если Турция продолжит бурение. Но по словам дипломата ЕС, некоторые страны-члены объединения полагаются на Турцию в вопросе транзита энергоносителей и поэтому не стоит ожидать широких экономических санкций.

Отметим, Кипр обвинил Турцию в нарушении суверенитета из-за того, что Анкара направила к его берегам судна для буровых работ. Никосия заявила, что добыча нефти и газа является эскалацией Турцией неоднократных нарушений суверенных прав Кипра, основанных на морском праве ООН и международном праве, и является наиболее серьезным нарушением суверенитета.

 

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