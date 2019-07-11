ЕС может ввести санкции против Турции из-за бурения на Кипре

Фото: турецкое судно Yavuz (hs.fi)

Евросоюз готов ввести ограничительные меры, если Турция продолжит бурение

Европейский союз может заморозить финансирование Турции и приостановить диалог с Анкарой на высшем уровне в связи с "незаконной добычей газа и нефти" у берега Кипра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Сообщается, что совместное решение ЕС, которое еще может быть изменено, должно быть обсуждено среди национальных посланников в Брюсселе в четверг с целью его принятия, когда министры иностранных дел блока встретятся в понедельник.

"В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ Турции ЕС принимает решение приостановить переговоры по всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и пока не проводить дальнейшие встречи на высшем уровне", - говорится в проекте заявления.

По словам дипломата ЕС, некоторые страны-члены ЕС полагаются на Турцию для транзита энергоносителей.

"Поэтому мы должны действовать осторожно. Не ожидайте широких экономических санкций", - отметил он.

В проекте также говорится, что ЕС будет готов ввести более ограничительные меры против Турции, если она продолжит бурение.

Напомним, ранее Кипр обвинил Турцию в нарушении суверенитета. В частности, власти Кипра заявили, что отправление второго турецкого судна для разведки и бурения нефти и газа к северо-восточному побережью является нарушением суверенных прав страны.