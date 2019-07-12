Кіпр виступив проти проекту санкцій ЄС стосовно Туреччини

Фото: турецьке судно Yavuz (hs.fi)

Кіпр вважає, що цих санкцій недостатньо

Кіпр виступив проти проекту санкцій Євросоюзу по відношенню до Туреччини у зв'язку з підготовкою до бурових робіт з видобутку нафти і газу в його водах, заявивши, що вони не є достатніми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euobserver.

Проект тексту пропонує призупинити переговори Євросоюзу щодо угоди про повітряний транспорт, відмовитися від зустрічей з Анкарою на вищому рівні і скоротити фінансування та кредитування для Туреччини з наступного року. Але проект не передбачає санкцій проти фірм і осіб, які є причетними до газової операції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз готовий вжити заходів, якщо Туреччина продовжить буріння. Але за словами дипломата ЄС, деякі країни-члени об'єднання покладаються на Туреччину в питанні транзиту енергоносіїв і тому не варто очікувати широких економічних санкцій.

Зазначимо, Кіпр звинуватив Туреччину в порушенні суверенітету через те, що Анкара направила до його берегів судна для бурових робіт. Нікосія заявила, що видобуток нафти і газу є ескалацією Туреччини неодноразових порушень суверенних прав Кіпру, заснованих на морському праві ООН і міжнародному праві, і є найбільш серйозним порушенням суверенітету.