ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кіпр виступив проти проекту санкцій ЄС стосовно Туреччини

Новини » Політика    12.07.2019 - 12:35
Кіпр виступив проти проекту санкцій ЄС стосовно Туреччини
Фото: турецьке судно Yavuz (hs.fi)

Кіпр вважає, що цих санкцій недостатньо

Кіпр виступив проти проекту санкцій Євросоюзу по відношенню до Туреччини у зв'язку з підготовкою до бурових робіт з видобутку нафти і газу в його водах, заявивши, що вони не є достатніми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euobserver.

Проект тексту пропонує призупинити переговори Євросоюзу щодо угоди про повітряний транспорт, відмовитися від зустрічей з Анкарою на вищому рівні і скоротити фінансування та кредитування для Туреччини з наступного року. Але проект не передбачає санкцій проти фірм і осіб, які є причетними до газової операції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз готовий вжити заходів, якщо Туреччина продовжить буріння. Але за словами дипломата ЄС, деякі країни-члени об'єднання покладаються на Туреччину в питанні транзиту енергоносіїв і тому не варто очікувати широких економічних санкцій.

Зазначимо, Кіпр звинуватив Туреччину в порушенні суверенітету через те, що Анкара направила до його берегів судна для бурових робіт. Нікосія заявила, що видобуток нафти і газу є ескалацією Туреччини неодноразових порушень суверенних прав Кіпру, заснованих на морському праві ООН і міжнародному праві, і є найбільш серйозним порушенням суверенітету.

 

США вчергове пригрозили Туреччині через придбання російської С-400 США планують ввести санкції проти Туреччини
Новини України ТурцияКипр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся